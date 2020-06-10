Заменить фон в davinci resolve

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Закрыт24 заявки963 просмотра

Необходимо заменить синий фон на картинку. Видео с девочкой где она открывает куклу. Не должно оставаться никаких синих частей от фона, четко перенесена только девочка на новую картинку. 

5 лет назад
video_maker779
Максим 
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