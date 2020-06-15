Мокапы для экстерьера домов (Фотошоп)

Всем привет! Ищу аккуратного специалиста по фотошопу.

Задача - "наклеивать" на фотографии домов текстуры различных материалов (сайдинг и панели), для того, чтобы человек мог приблизительно понять как будет смотреться его дом в той или иной конфигурации.

Сильной реалистичности не требуется, главное - это соблюдение пропорций и цвета. Примеры работ, которые устраивают, прикрепляю к заказу.

Желательно на долгосрочное сотрудничество, будем делать от одного до 4-5 проектов в неделю. Можем сотрудничать как с фикс оплатой за 1 фото, так и по почасовой ставке.

Кому интересно, откликнитесь пожалуйста с указанием вашего рейта оплаты, я вышлю оплачиваемое тестовое задание.