Что необходимо сделать: 1. Три-четыре баннера на первый экран. Разрешение 1600*700 px. Тематика как у текущих, только без текстов и с обновленным дизайном. 2. Два изображения 800*550 ...
Мокапы для экстерьера домов (Фотошоп)
Всем привет! Ищу аккуратного специалиста по фотошопу.
Задача - "наклеивать" на фотографии домов текстуры различных материалов (сайдинг и панели), для того, чтобы человек мог приблизительно понять как будет смотреться его дом в той или иной конфигурации.
Сильной реалистичности не требуется, главное - это соблюдение пропорций и цвета. Примеры работ, которые устраивают, прикрепляю к заказу.
Желательно на долгосрочное сотрудничество, будем делать от одного до 4-5 проектов в неделю. Можем сотрудничать как с фикс оплатой за 1 фото, так и по почасовой ставке.
Кому интересно, откликнитесь пожалуйста с указанием вашего рейта оплаты, я вышлю оплачиваемое тестовое задание.
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