Мокапы для экстерьера домов (Фотошоп)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок864 просмотра

Всем привет! Ищу аккуратного специалиста по фотошопу. 

Задача - "наклеивать" на фотографии домов текстуры различных материалов (сайдинг и панели), для того, чтобы человек мог приблизительно понять как будет смотреться его дом в той или иной конфигурации.

Сильной реалистичности не требуется, главное - это соблюдение пропорций и цвета. Примеры работ, которые устраивают, прикрепляю к заказу.

Желательно на долгосрочное сотрудничество, будем делать от одного до 4-5 проектов в неделю. Можем сотрудничать как с фикс оплатой за 1 фото, так и по почасовой ставке.

Кому интересно, откликнитесь пожалуйста с указанием вашего рейта оплаты, я вышлю оплачиваемое тестовое задание.

5 лет назад
vas_yura
Юрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

MariaArt
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Мария отлично справилась, спасибо! Рекомедую!
С Юрием было очень приятно сотрудничать. Задачи поставлены предельно ясно, оплата с максимальной ответственностью.
OFY
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Отлично справился, спасибо!
Понятно объяснил задание, приятно вести диалог. Работать с данным человеком одно удовольствие.
9olgamyas123
Ольга 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Ольга отлично справилась, спасибо! Рекомедую!
Все хорошо,спасибо

Заявки фрилансеров

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