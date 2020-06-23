Подготовить изображения для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок753 просмотра

Что необходимо сделать: 

1. Три-четыре баннера на первый экран. 

    Разрешение 1600*700 px.

    Тематика как у текущих, только без текстов и с обновленным дизайном.

2. Два изображения 800*550    px.  (для следующего блока) - это будут изображения категорий.  (если стартуем работы потом скажу каких именно) 

3. Три изображения 550*800  (для следующего блока) - это будут изображения категорий.  (если стартуем работы потом скажу каких именно) 

4. Заставку для блока видео 1600*1200 px

5. Изображение для блока карты

Остальные детали, сайт, материал для работы в личные сообщения. 

5 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

loboianakis
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
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2 месяца назад
5 лет назад
$40
6 дней
Хороший исполнитель. Все пожелания и правки вносил без проблем.
Рекомендую!

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