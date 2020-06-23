Подготовить изображения для сайта

Что необходимо сделать:

1. Три-четыре баннера на первый экран.

Разрешение 1600*700 px.

Тематика как у текущих, только без текстов и с обновленным дизайном.

2. Два изображения 800*550 px. (для следующего блока) - это будут изображения категорий. (если стартуем работы потом скажу каких именно)

3. Три изображения 550*800 (для следующего блока) - это будут изображения категорий. (если стартуем работы потом скажу каких именно)

4. Заставку для блока видео 1600*1200 px

5. Изображение для блока карты

Остальные детали, сайт, материал для работы в личные сообщения.