Нежен тот кто сделает обложку на ютуб
Подготовить изображения для сайта
Что необходимо сделать:
1. Три-четыре баннера на первый экран.
Разрешение 1600*700 px.
Тематика как у текущих, только без текстов и с обновленным дизайном.
2. Два изображения 800*550 px. (для следующего блока) - это будут изображения категорий. (если стартуем работы потом скажу каких именно)
3. Три изображения 550*800 (для следующего блока) - это будут изображения категорий. (если стартуем работы потом скажу каких именно)
4. Заставку для блока видео 1600*1200 px
5. Изображение для блока карты
Остальные детали, сайт, материал для работы в личные сообщения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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