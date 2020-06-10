Распознать цифры

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок1238 просмотров

Необходимо распознать цифры на фото

5 лет назад
guest_15919841771146
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Попов
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Шынгыс
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Марина
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Влад
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Иван
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Умарбек
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Кирилл
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад