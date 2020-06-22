Необходимо распознать цифры на фото
Обработать фотографии под стиль
Обработать фотографии оригинально
Пол стиль, 5 фотографий
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