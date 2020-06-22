Обработать фотографии под стиль

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок1031 просмотр

Обработать фотографии оригинально 

Пол стиль, 5 фотографий 

5 лет назад
Kusko1302
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранные исполнители

galde
48 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Ответственный Исполнитель, подходит к заданию детально, приятно работать с таким человеком, Рекомендую
Чёткое, по существу задание, с примерами и исходниками. Побольше всем таких заказчиков!
belousow
Иван 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все хорошо 👌
Всё супер!

Заявки фрилансеров

Лиза
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
galde
48 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Юлия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
belousow
Иван 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Павел
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад