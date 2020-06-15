Коллаж из фото (постер к фильму, добавить лицо из фото вместо героев)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки280 просмотров

Есть вот такой постер: https://static.hdrezka.ac/i/2019/10/6/b53257b02dd9cdn56r89u.jpg

В нем необходимо вместо лиц героев вставить несколько лиц из фото, и застилить чтобы смотрелись так же как и исходник.

Сделать надо в течении пары часов.

5 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Немного дольше чем хотелось бы (4 часа, а не 2), но результатом полностью доволен. Спасибо!
Все супер! рекомендую!

Заявки фрилансеров

Егор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
33 года
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Марьям
 
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Wolfina
33 года
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4 года назад
5 лет назад