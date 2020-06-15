Обработать фотографии оригинально Пол стиль, 5 фотографий
Коллаж из фото (постер к фильму, добавить лицо из фото вместо героев)
Есть вот такой постер: https://static.hdrezka.ac/i/2019/10/6/b53257b02dd9cdn56r89u.jpg
В нем необходимо вместо лиц героев вставить несколько лиц из фото, и застилить чтобы смотрелись так же как и исходник.
Сделать надо в течении пары часов.
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