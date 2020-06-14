Отредактировать изображение

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт21 заявка977 просмотров

Нужна помощь специалиста отредактировать изображение, заменить на грядки растения https://prnt.sc/szmalb , к примеру на помидоры.

ТЗ

1. Нужно заменить на 7 шт. изображений грядки растения, на различные садовые

Цена работы в заявках подробности в переписки

5 лет назад
zhenich888
Евгений 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Виталий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валентин
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Ирина
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
52 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Павел
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Мария
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Таисия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Руслана
 
44 года
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
Сергей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад