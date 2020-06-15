Монтаж фото

Есть вот такой постер: https://static.hdrezka.ac/i/2019/10/6/b53257b02dd9cdn56r89u.jpg В нем необходимо вместо лиц героев вставить несколько лиц из фото, и застилить чтобы смотрелись так же как и исходник. Сделать надо в течении пары часов.