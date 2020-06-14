Обработать фотографии оригинально Пол стиль, 5 фотографий
Раскрасить комикс
Ч/б комикс (известный) надо раскрасить 2 способами, талант художника приветствуется (МЕСТАМИ, для корректировки пропорции на картинке)...
РАБОТА КОЛОРИСТОМ - самому выдумывать не придётся, если не захочется...
Возможно комикс будет раскрашен лишь частично - Проект в СТАДИИ формирования...
Хотелось бы взглянуть на возможности Исполнителя, прежде чем будут оглашены детали проекта...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен5 лет назад
- $5
Есть вот такой постер: https://static.hdrezka.ac/i/2019/10/6/b53257b02dd9cdn56r89u.jpg В нем необходимо вместо лиц героев вставить несколько лиц из фото, и застилить чтобы смотрелись так же как и исходник. Сделать надо в течении пары часов.Завершен5 лет назад
Нужна помощь специалиста отредактировать изображение, заменить на грядки растения https://prnt.sc/szmalb , к примеру на помидоры. ТЗ 1. Нужно заменить на 7 шт. изображений грядки растения, на различные садовые ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо распознать цифры на фотоОбработка фотографий12 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть 4 модели товара с исходниками фото (50-60 шт для каждой) Необходимо обработать в соответствии с тех заданием: Тех задание: 1. Размер изображений: Изображения должны быть не менее 1000 пикселей по ширине ...Завершен5 лет назад
Нужно обработать фото , чтобы был эффект вау , чтобы все девочки говорили что за красавчикОбработка фотографий66 заявокЗакрыт5 лет назад
Даю все инструкции и материалы!Завершен5 лет назад
Нужно обработать несколько фото, заменив фон, цвет одеждыОбработка фотографий35 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо распознать надпись на фото,точнее 3 цифры.Обработка фотографий16 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Ищу аккуратного специалиста по фотошопу. Задача - "наклеивать" на фотографии домов текстуры различных материалов (сайдинг и панели), для того, чтобы человек мог приблизительно понять как будет смотреться его дом в ...Обработка фотографий3 исполнителяЗавершен5 лет назад