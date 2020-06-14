Раскрасить комикс

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Закрыт21 заявка749 просмотров

Ч/б комикс (известный) надо раскрасить 2 способами, талант художника приветствуется (МЕСТАМИ, для корректировки пропорции на картинке)...

РАБОТА КОЛОРИСТОМ - самому выдумывать не придётся, если не захочется...

Возможно комикс будет раскрашен лишь частично - Проект в СТАДИИ формирования...

Хотелось бы взглянуть на возможности Исполнителя, прежде чем будут оглашены детали проекта...

5 лет назад
polka777
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