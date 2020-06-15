Для медсайта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок812 просмотров

Для медсайта нужно найти в фотобанке лица, как на фото 1 и скорректировать их как на фото 2.  Они не должны определяться в поисковиках Яндекс, Гугл итд Заказ большой

5 лет назад
guest_15901552806133
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Заявки фрилансеров

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