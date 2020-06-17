Обработка фотографий, создание лого и шапок

Нужны эксперты по обработке фотографий, а также созданию логотипов и шапок. По надобности нужно будет вносить небольшие правки. Рассмотрю все

заявки, выберу наиболее качественные по стоимости до 1000 рублей. Чем

ниже стоимость, тем конечно лучше. Буду рад, если первая работа будет

выполнена по постоплате чтобы я мог проверить вас.