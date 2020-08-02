Илья Петров pollyperaltopollyperalto
21 годРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Удаление фона, обработка фото, видеомонтаж, SMM
Профессионально качественно и быстро помогу вам обработать и отретушировать фотографии, либо создать шапку/логотоип. Качественный видеомонтаж от собственной студии "Добропанк" видеопродакшен,
видеомонтаж, видеодизайн и графика, а также настройка контекстной и
таргетированой рекламы от своей SMM компании.
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Портфолио
- Логотип для кемпинга Urman Camp152 просмотра
- Создание логотипов 14 примеров147 просмотров
- Обработка фото129 просмотров