Креативная обработка фото

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Закрыт47 заявок1170 просмотров

Я хотел бы крутую фотку для соц сетей.

Строгой темы нет, но хотелось бы видеть что то прикольное.Самое главное - это хоть как то изменить окружение, украсить фото в целом. Есть несколько исходников, можете брать любой на ваш вкус. 

5 лет назад
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