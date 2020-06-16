Нужен качественный фотомонтаж. Задача следующая: Есть фото мебели, нужно "вписать" её в фото интерьера, декорировать, так чтоб выглядело реалистично, чтоб интерьер был живой. Самый желательный вариант- исполнитель находит подходящее фото интерьера, и фотошопит ...
Мне необходимо максимально быстро обработать 5 фотографий.
Для меня главное чтобы работы были уже у меня в течении суток. Выполнение на усмотрение исполнителя.
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