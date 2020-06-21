Обработка в стиле мафии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок524 просмотра

Необходимо сделать обработку в стиле мафии. Фон, оружие и другие элементы на ваше усмотрение.

5 лет назад
ManyFaces
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Всё сделанно на высшем уровне, все требования выполнила. Рукомендую.
Все супер! Рекомендую

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