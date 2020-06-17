Обрезать фото (на памятник),убрать красноту,желательно сделать фото наиболее четким
для сайта косметологии
Коррекция носа на фото. Носы как на фото 1 надо найти вам самим и потом сделать их их как на фото 2. То есть мне нужен блок из двух фото как образец на фото Ваши фото не должны определяться в поисковиках Яндекс, Гугл итд Фото нужно найти много
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