Textpattern

Евгений Textpattern

 
49 летРоссия/Тольятти
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$41
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Обтравка 7ми фото

    Нужна обработка 7 фото. Размер можно уменьшить до 1000 pix по широкой стороне, если проще не трогать размер - не трогайте. Что нужно? 1. убрать фон. заменить на белый 2. изделия выровнять по центру фото, и по вертикали Оплата: Юмани Прошу ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать парсер и предоставить файл-результат с данными

    Есть сайт, на котором присутствуют карточки товаров, с которых нужно спарсить и сложить в csv указанную в ТЗ информацию. Само ТЗ лежит здесь: https://yadi.sk/d/C_cq1fpsyC9e6Q Порядок работы, оплаты: Делаете парсер, сохраняете данные, присылаете, как пример, часть файла, 100 строк, называете ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать частичное размытие для 2х фото

    Есть 2 фото: https://yadi.sk/i/MXQzDndJk72Khg https://yadi.sk/i/gw6tTx-t76NoPA Нужно по левой стороне, по всей высоте, сделать размытие шириной 340-350pix, желательно с градиентом размытия (постепенное повышением четкости) на границе Под размытием понимаю эффект: https://st.weblancer.net/download/193024_935xp.jpg Только здесь, на примере все фото размыто, а мне ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скрипт-конвертор xls в csv (используя PHPExcel или PhpSpreadsheet)

    Задача: Написать конвертор xls(xlsx) файлов в csv   Результат: php функция с параметрами: имя файла и имя листа, т.е. convert_xls_to_csv($filename, $listname) Более подробное ТЗ пришлю по запросу.  Оплата: ЯД   Желательно, чтобы у Вас имелся опыт работы с указанной библиотекой. Прошу обозначить ориентир ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обтравка 3х фото

    Нужна обработка 3x фото.Размер можно уменьшить до 1000 pix по широкой стороне, если проще не трогать размер - не трогайте.  Что нужно?1.убрать фон. заменить на белый2.изделия выровнять по центру фото, и по вертикали Оплата: Я.Деньги Прошу указать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сочинить 200 описаний для товаров (автозапчасти) по 500-600 збп

    Список запчастей лежит здесь: https://yadi.sk/i/108O0xfF4ZvRZw Имеется наименование запчасти и марка автомобиля. Нужно заполнить колонку "Описание" для товара в колонке "Наименование" Каждое описание 500-600 збп (не менее 500!) Результатом предоставляете заполненный файл. Порядок работ. Делаете описания для несколько товаров, присылаете файл с ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка фотографии-выравнивание,ретушь,коррекция цвета

    Нужна художественная обработка 1 фото - фасада магазина Прикладываю 2 варианта - исходник https://yadi.sk/i/0jC44A0Lx2fa6w и нужного размера (обрезано и уменьшено) https://yadi.sk/i/NK-v6wtWiDxzWg Что бы хотелось? 1. выровнять по горизонтали (ориентир - крыша или линия стыка стены с асфальтом) 2. Осветлить чуть фото ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Найти и добавить 800+ фото и описаний в и-магазин

    Дано: Интернет-магазин  на cs-cart Группа товаров: велосипеды и мототехника Что на входе? excel-файл с брендами и наименованиями товаров здесь: [url=https://yadi.sk/i/MNKyR2D4HB38DA]https://yadi.sk/i/MNKyR2D4HB38DA[/url] Краткая инструкция-скриншот по заполнению в админке: [url=https://yadi.sk/i/plCl_ibZ1cEWvg]https://yadi.sk/i/plCl_ibZ1cEWvg[/url] + предоставлю пароль к админке и-магазина  Что на выходе? По предоставленным данным, найти фото и описание ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отрисовать текстовое лого из .jpg в .psd

    Изображение приложено. Какой использован шрифт - сказать не смогу. 1 Нужно, определить шрифт, сделать ту же надпись шириной 800 pix, того же цвета, на белом фоне. 2 добавить еще один цветовой вариант  и надпись снизу (укажу в ТЗ отдельно) Результат ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Добавление в интернет-магазин 330 товаров

    Интернет-магазин на CsCart (Cs-Cart). Нужно добавить 330 товаров. Необходимо скачать фото, описания товаров, цену, артикул, описание, занести в карточки товаров в интернет-магазине. Характеристик нет. Поставщик - один. Сайт предоставлю. Данные брать оттуда. Оплата - ЯД Прошу указать ориентиры по срокам ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Составить набор htaccess-директив для группового редиректа

    Что есть? набор УРЛов вида index.php?categoryID=XX.html и index.php?productID=XX.html где XX =цифры - 1,2,...,10,11, и т.д. Нужно написать, оттестировать и предоставить работающий набор директив для htaccess который редиректит с указаного вида УРЛов с 301 ошибкой на УРЛЫ вида index.php?categoryID=XX и index.php?productID=XX ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать (адаптировать по примерам) 2 статических баннера в .jpg

    Прошу обозначиться тех, кто сразу или почти сразу может приступить к выполнению ТЗ и материалы предоставлю по запросу. Оплата: WMR или ЯД Прошу указать примеры работ и ориентиры по стоимости  и срокам

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отрисовать с фото несложный логотип

    Задача: отрисовать с фото несложный логотип (эллипс и в нем надписи). Пропорции-размеры эллипса указаны на фото. Что должно быть в результате? в одном цвете Файлы в .cdr, .psd и .png + 4 цветовые гаммы (лого в одном цвете на фоне(2 варианта) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Просмотреть 35 страниц, собрать около 600 ссылок, сохранить в .xls

    просмотреть 35 страниц, собрать около 600 ссылок и сохранить их в Excel-файл ТЗ (адреса страниц и какие ссылки сохранять) вышлю по запросу. Задача на несколько часов, желательно сделать сегодня. Порядок работ-оплаты. Делаете, присылаете документ на почту и сразу ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Видео редактирование 2х роликов с youtube

    Нужно отредактировать 2х ролика с youtube http://sq6.ru/primer1  и http://sq6.ru/primer2 1. Справа внизу есть надпись. Ее надо убрать. 2. Поместить справа в углу логотип. Логотип имеется в формате .cdr 3. Результат залить на Я.Диск Порядок работы и оплаты: Реализуете проект, показываете скриншоты в полный экран, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать php-скрипт: читает из БД в csv, меняет данные и загружает в БД

    Результат - 2 php-скрипта. Оба обращаются к одному и тому файлу-конфигу и одному и тому же файлу функций. Один - читает базу, согласно настроек в конфиг-файле, сохраняет csv-результат, делает преобразование одного или двух полей и сохраняет в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
dkozbagarov8
Данияр 
22 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
$36
10 баллов
2 года назад
Создать 18 баннеров для главной интернет-магазина
Работаем не первый раз, все прошло как всегда супер 🚀🚀🚀 Прекрасный заказчик, рад буду помочь в дальнейших проектах 👍
Сделано быстро. Выбран неожиданный подход. Все хорошо!
Ответный отзыв
dkozbagarov8
Данияр 
22 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
$5
10 баллов
2 года назад
Обтравка 7ми фото
Прекрасный заказчик) 👍 с которым комфортно работать! 🚀 Спасибо за проект! Понимающий, связь на высшем уровне , оплата быстрая, Супер Супер!
Все хорошо. Без лишних слов, терпеливо и быстро.
Ответный отзыв
web_alekseev
Алексеев 
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
3 года назад
Написать парсер и предоставить файл-результат с данными
Евгений предоставил подробное техническое задание. Приятен в общении. Оперативно отвечает на возникающие вопросы. Оплату провёл сразу после выполнения. Рекомендую, коллеги.
Дмитрий - молоток! Взялся - сделал. Сделал хорошо и вовремя. Все в порядке.
Ответный отзыв
irinbed
Игорь 
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Сделать частичное размытие для 2х фото
Хороший работодатель, быстрая оплата, частый онлайн.
Сделано быстро, сделано хорошо. Все ок
Ответный отзыв
Zemelea
Вадим 
35 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Скрипт-конвертор xls в csv (используя PHPExcel или PhpSpreadsheet)
Четкая и интересная задача, оплата вовремя. Рекомендую!
Все сделано. Внимательно, упорно, бережно, хорошо. Вадим - молоток! ))
Ответный отзыв