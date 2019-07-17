Textpattern

Результат - 2 php-скрипта. Оба обращаются к одному и тому файлу-конфигу и одному и тому же файлу функций. Один - читает базу, согласно настроек в конфиг-файле, сохраняет csv-результат, делает преобразование одного или двух полей и сохраняет в ...