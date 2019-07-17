Textpattern

ТЗ отправляется по запросу Прошу указать ориентиры по срокам и стоимости.
- Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужна обработка 7 фото. Размер можно уменьшить до 1000 pix по широкой стороне, если проще не трогать размер - не трогайте. Что нужно? 1. убрать фон. заменить на белый 2. изделия выровнять по центру фото, и по вертикали Оплата: Юмани Прошу ...Завершен2 года назад
Есть сайт, на котором присутствуют карточки товаров, с которых нужно спарсить и сложить в csv указанную в ТЗ информацию. Само ТЗ лежит здесь: https://yadi.sk/d/C_cq1fpsyC9e6Q Порядок работы, оплаты: Делаете парсер, сохраняете данные, присылаете, как пример, часть файла, 100 строк, называете ...Завершен3 года назад
Есть 2 фото: https://yadi.sk/i/MXQzDndJk72Khg https://yadi.sk/i/gw6tTx-t76NoPA Нужно по левой стороне, по всей высоте, сделать размытие шириной 340-350pix, желательно с градиентом размытия (постепенное повышением четкости) на границе Под размытием понимаю эффект: https://st.weblancer.net/download/193024_935xp.jpg Только здесь, на примере все фото размыто, а мне ...Завершен4 года назад
Задача: Написать конвертор xls(xlsx) файлов в csv Результат: php функция с параметрами: имя файла и имя листа, т.е. convert_xls_to_csv($filename, $listname) Более подробное ТЗ пришлю по запросу. Оплата: ЯД Желательно, чтобы у Вас имелся опыт работы с указанной библиотекой. Прошу обозначить ориентир ...Завершен4 года назад
Нужна обработка 3x фото.Размер можно уменьшить до 1000 pix по широкой стороне, если проще не трогать размер - не трогайте. Что нужно?1.убрать фон. заменить на белый2.изделия выровнять по центру фото, и по вертикали Оплата: Я.Деньги Прошу указать ...Завершен4 года назад
Список запчастей лежит здесь: https://yadi.sk/i/108O0xfF4ZvRZw Имеется наименование запчасти и марка автомобиля. Нужно заполнить колонку "Описание" для товара в колонке "Наименование" Каждое описание 500-600 збп (не менее 500!) Результатом предоставляете заполненный файл. Порядок работ. Делаете описания для несколько товаров, присылаете файл с ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна художественная обработка 1 фото - фасада магазина Прикладываю 2 варианта - исходник https://yadi.sk/i/0jC44A0Lx2fa6w и нужного размера (обрезано и уменьшено) https://yadi.sk/i/NK-v6wtWiDxzWg Что бы хотелось? 1. выровнять по горизонтали (ориентир - крыша или линия стыка стены с асфальтом) 2. Осветлить чуть фото ...Завершен4 года назад
Дано: Интернет-магазин на cs-cart Группа товаров: велосипеды и мототехника Что на входе? excel-файл с брендами и наименованиями товаров здесь: [url=https://yadi.sk/i/MNKyR2D4HB38DA]https://yadi.sk/i/MNKyR2D4HB38DA[/url] Краткая инструкция-скриншот по заполнению в админке: [url=https://yadi.sk/i/plCl_ibZ1cEWvg]https://yadi.sk/i/plCl_ibZ1cEWvg[/url] + предоставлю пароль к админке и-магазина Что на выходе? По предоставленным данным, найти фото и описание ...Завершен5 лет назад
- $5
ТЗ вышлю по запросуЗавершен5 лет назад
В наличии - .psd страницы Нужно внести в него правки - изменить расположение блоков + добавить новые ТЗ вышлю по запросуЗавершен5 лет назад
ТЗ высылаю по запросу Прошу оставлять заявки тех, кто готов сразу приступить к проекту Прошу указать ориентиры по стоимости и срокамЗавершен5 лет назад
Изображение приложено. Какой использован шрифт - сказать не смогу. 1 Нужно, определить шрифт, сделать ту же надпись шириной 800 pix, того же цвета, на белом фоне. 2 добавить еще один цветовой вариант и надпись снизу (укажу в ТЗ отдельно) Результат ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Интернет-магазин на CsCart (Cs-Cart). Нужно добавить 330 товаров. Необходимо скачать фото, описания товаров, цену, артикул, описание, занести в карточки товаров в интернет-магазине. Характеристик нет. Поставщик - один. Сайт предоставлю. Данные брать оттуда. Оплата - ЯД Прошу указать ориентиры по срокам ...Завершен5 лет назад
Что есть? набор УРЛов вида index.php?categoryID=XX.html и index.php?productID=XX.html где XX =цифры - 1,2,...,10,11, и т.д. Нужно написать, оттестировать и предоставить работающий набор директив для htaccess который редиректит с указаного вида УРЛов с 301 ошибкой на УРЛЫ вида index.php?categoryID=XX и index.php?productID=XX ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Прошу обозначиться тех, кто сразу или почти сразу может приступить к выполнению ТЗ и материалы предоставлю по запросу. Оплата: WMR или ЯД Прошу указать примеры работ и ориентиры по стоимости и срокамБаннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача: отрисовать с фото несложный логотип (эллипс и в нем надписи). Пропорции-размеры эллипса указаны на фото. Что должно быть в результате? в одном цвете Файлы в .cdr, .psd и .png + 4 цветовые гаммы (лого в одном цвете на фоне(2 варианта) ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
просмотреть 35 страниц, собрать около 600 ссылок и сохранить их в Excel-файл ТЗ (адреса страниц и какие ссылки сохранять) вышлю по запросу. Задача на несколько часов, желательно сделать сегодня. Порядок работ-оплаты. Делаете, присылаете документ на почту и сразу ...Завершен7 лет назад
Нужно отредактировать 2х ролика с youtube http://sq6.ru/primer1 и http://sq6.ru/primer2 1. Справа внизу есть надпись. Ее надо убрать. 2. Поместить справа в углу логотип. Логотип имеется в формате .cdr 3. Результат залить на Я.Диск Порядок работы и оплаты: Реализуете проект, показываете скриншоты в полный экран, ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Результат - 2 php-скрипта. Оба обращаются к одному и тому файлу-конфигу и одному и тому же файлу функций. Один - читает базу, согласно настроек в конфиг-файле, сохраняет csv-результат, делает преобразование одного или двух полей и сохраняет в ...Завершен7 лет назад