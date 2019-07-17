Обработка фотографии-выравнивание,ретушь,коррекция цвета

Нужна художественная обработка 1 фото - фасада магазина

Прикладываю 2 варианта - исходник https://yadi.sk/i/0jC44A0Lx2fa6w и нужного размера (обрезано и уменьшено) https://yadi.sk/i/NK-v6wtWiDxzWg

Что бы хотелось?

1.

выровнять по горизонтали (ориентир - крыша или линия стыка стены с асфальтом)

2.

Осветлить чуть фото (цвета на баннере: красный #FD0100, желтый #FFFF00)

3.

мусорка справа от двери - заретушировать, скрыть

4.

сверху вывески висят баннеры с надписями (2рой этаж, обрывки телефонов - это надо размыть, чтобы надписи стали нечитабельными и не отвлекали)

5.

в левой половине, под баннером, виден неказистая кирпичная кладка и осыпавшийся цементный цоколь, с белесыми пятнами. Можно это подретушировать, чтобы смотрелось посолиднее?

6.

Возможно ли световую вывеску чуть подкрасить, освежить, чтобы не было ощущения, что она грязная совсем?

Результат нужен в уменьшенном варианте ( скадрировано и в том размере, что приведен)

Оплата: Я.Деньги

Обозначьте, пожалуйста, ориентир по стоимости и срокам