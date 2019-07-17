Требуется произвести ретушь (обработку) фотографий бытовой техники для дальнейшего выставления в карточку товара в интернет магазине. Примеры фото до и после в прикреплении.
Обработка фотографии-выравнивание,ретушь,коррекция цвета
Нужна художественная обработка 1 фото - фасада магазина
Прикладываю 2 варианта - исходник https://yadi.sk/i/0jC44A0Lx2fa6w и нужного размера (обрезано и уменьшено) https://yadi.sk/i/NK-v6wtWiDxzWg
Что бы хотелось?
1.
выровнять по горизонтали (ориентир - крыша или линия стыка стены с асфальтом)
2.
Осветлить чуть фото (цвета на баннере: красный #FD0100, желтый #FFFF00)
3.
мусорка справа от двери - заретушировать, скрыть
4.
сверху вывески висят баннеры с надписями (2рой этаж, обрывки телефонов - это надо размыть, чтобы надписи стали нечитабельными и не отвлекали)
5.
в левой половине, под баннером, виден неказистая кирпичная кладка и осыпавшийся цементный цоколь, с белесыми пятнами. Можно это подретушировать, чтобы смотрелось посолиднее?
6.
Возможно ли световую вывеску чуть подкрасить, освежить, чтобы не было ощущения, что она грязная совсем?
Результат нужен в уменьшенном варианте ( скадрировано и в том размере, что приведен)
Оплата: Я.Деньги
Обозначьте, пожалуйста, ориентир по стоимости и срокам
Выбранный исполнитель
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