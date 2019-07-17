Обработка фотографии-выравнивание,ретушь,коррекция цвета

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Завершен9 заявок264 просмотра

Нужна художественная обработка 1 фото - фасада магазина

Прикладываю 2 варианта - исходник https://yadi.sk/i/0jC44A0Lx2fa6w и нужного размера (обрезано и уменьшено) https://yadi.sk/i/NK-v6wtWiDxzWg

Что бы хотелось?

1.

выровнять по горизонтали (ориентир - крыша или линия стыка стены с асфальтом)

2.

Осветлить чуть фото (цвета на баннере: красный #FD0100, желтый #FFFF00)

3.

мусорка справа от двери - заретушировать, скрыть

4.

сверху вывески висят баннеры с надписями (2рой этаж, обрывки телефонов - это надо размыть, чтобы надписи стали нечитабельными и не отвлекали)

5.

в левой половине, под баннером,  виден неказистая кирпичная кладка и осыпавшийся цементный цоколь, с белесыми пятнами. Можно это подретушировать, чтобы смотрелось посолиднее?

6.

Возможно ли световую вывеску чуть подкрасить, освежить, чтобы не было ощущения, что она грязная совсем?

Результат нужен в уменьшенном варианте ( скадрировано и в том размере, что приведен)

Оплата:  Я.Деньги 

Обозначьте, пожалуйста, ориентир по стоимости и срокам

6 лет назад
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Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kriv11
Ольга 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
Все сделано хорошо. Сотрудничеством доволен.
Подробное ТЗ. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

kriv11
Ольга 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад