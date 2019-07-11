Требуется произвести ретушь (обработку) фотографий бытовой техники

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт15 заявок239 просмотров

Требуется произвести ретушь (обработку) фотографий бытовой техники для дальнейшего выставления в карточку товара в интернет магазине.  Примеры фото до и после в прикреплении. 

6 лет назад
guest_15426131850758
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров