Бот для Телеграм

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки283 просмотра

Существующему боту нужно обновить функционал.

Сейчас бот работает так:

1. загружаешь ему фото

2. просит выбрать шаблон (1 или 2)

3. выдаёт готовый результат

Нужно добавить шаблон 3, который:

1. накладывает полупрозрачную маску на фото

2. запрашивает дату (например, 25.05) и вставляет ее в текст, размещаемый на фото

3. запрашивает еще текст и вставляет на фото.

Макет готового результата во вложении. Здесь, соответственно:

1. фото на фоне . - загружается пользователем

2. дата вставляется в большой шрифт

3.  Текст указываемый в 3 пунтке - 10:30 / 12:30 15:00 / 17:30 19:00

6 лет назад
playmaker178
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров