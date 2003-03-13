Есть упаковки товаров, в основном это витамины и добавки, на русском языке. Ваша задача - превратить эти надписи на упаковках - на англ язык. + Добавить информацию о составе на упаковку (т.е. открываете товар - ...
Бот для Телеграм
Существующему боту нужно обновить функционал.
Сейчас бот работает так:
1. загружаешь ему фото
2. просит выбрать шаблон (1 или 2)
3. выдаёт готовый результат
Нужно добавить шаблон 3, который:
1. накладывает полупрозрачную маску на фото
2. запрашивает дату (например, 25.05) и вставляет ее в текст, размещаемый на фото
3. запрашивает еще текст и вставляет на фото.
Макет готового результата во вложении. Здесь, соответственно:
1. фото на фоне . - загружается пользователем
2. дата вставляется в большой шрифт
3. Текст указываемый в 3 пунтке - 10:30 / 12:30 15:00 / 17:30 19:00
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