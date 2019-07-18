Сжатие изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок333 просмотра

Добрый день, нужно сжать 9285 изображений с сохранением качества, есть хороший ресурс imagecompressor .com где качетсво не теряется если у вас другие ресурсы с удовольствием и их приму главное чтоб изображения качество не потеряли. Все изображения должны сохранить те-же наименования

Пишите стоимость и сроки

6 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

YanaBabanina
Яна 
31 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$1
2 дня
Escrow
Спасибо все на высшем уровне, больше всего понравилось скорость.
Приятный и ответственный заказчик. Рада была сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

YanaBabanina
Яна 
31 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад