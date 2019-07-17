Мастер по фотошопу. Детальная работа с фотографией.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки178 просмотров

Здравствуйте)

Нужен мастер по фотошопу. Детальная работа с фотографией. Цвет, тени, структура товара.

110 фото обработать согласно ТЗ. Качество работ ВЫСОКОЕ. 

За адекватную стоимость...срочно!!!!

Ждать ответа буду только 1 час.

С уважением

6 лет назад
CA888
55 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$18
3 дня
Escrow
Не первый раз заказываю у Александра обработку фото. Как обычно быстро и очень хорошо. Ответственный подход и не высокие цены. Рекомендую и сам еще не раз обращусь. ОТЛИЧНЫЙ МАСТЕР)
От сотрудничества с Андреем остались только положительные впечатления. Ещё раз убедился в его ответственном подходе к своим обязанностям заказчика. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
#1
Обработка фотографий