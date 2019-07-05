Подготовить изображения для карточек товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок175 просмотров

Примерно 40 карточек товаров

Есть по несколько фотографий для каждого товара

Необходимо обрезать/подогнать размеры фотографий под определённый стандарт

Нанести водные знаки

Скомбинировать некоторые фотографии. Например, карточка товара это набор "товар1+товар2", необходимо товары с  фотографий объединить, так же подогнать под единый стандарт, нанести водные знаки.

Более подробное задание с файлами, описанием, примерами вышлю.

6 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$12
1 день
Всё сделано качественно и в срок
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад