Быстро сделать макет для фото на загран паспорт

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Закрыт4 заявки167 просмотров

Доброго дня!

Есть фото ребенка для загранпаспорта сделанная на телефон

Нужно быстро сделать макет 10 на 15 см 

в котором будет 4 изображения 35 х 45 мм (с линиями для отреза)

кадрировать таким образом: На фотографии должны помещаться лицо и верхняя часть плеч гражданина, при этом размер лица должен составлять 70-80% площади фотографии

Задача достаточно простая, поэтому бюджет символический 100 руб + хороший отзыв

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6 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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