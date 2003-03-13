Быстро сделать макет для фото на загран паспорт

Доброго дня!

Есть фото ребенка для загранпаспорта сделанная на телефон

Нужно быстро сделать макет 10 на 15 см

в котором будет 4 изображения 35 х 45 мм (с линиями для отреза)

кадрировать таким образом: На фотографии должны помещаться лицо и верхняя часть плеч гражданина, при этом размер лица должен составлять 70-80% площади фотографии

Задача достаточно простая, поэтому бюджет символический 100 руб + хороший отзыв

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