Обработка 70 фото после предметной съемки

Евгения, добрый день, мы -фирма, торгующая сантехническими аксессуарами, нам необходимо создать заливочный файл для интернет магазинов с нашей продукцией (всего 30-40 артикулов). Табличка в экселе с данными и ссылками на фото. Образец во ...