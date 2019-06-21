Сделать стену без грязи, потертостей и проч. Как "недавно покрасили". Текстуры/тени сохранить близкими к оригиналу. Дыру в стене под поручнями - тоже убрать. Должно оставаться хорошее, но естественное впечатление.
Заливочный файл для интернет магазинов
Евгения, добрый день, мы -фирма, торгующая сантехническими аксессуарами,
нам необходимо создать заливочный файл для интернет магазинов с нашей продукцией (всего 30-40 артикулов).
Табличка в экселе с данными и ссылками на фото. Образец во вложении
Заявки фрилансеров
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