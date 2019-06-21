Заливочный файл для интернет магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт3 заявки325 просмотров

Евгения, добрый день, мы -фирма, торгующая сантехническими аксессуарами,

нам необходимо создать заливочный файл для интернет магазинов с нашей продукцией (всего 30-40 артикулов).

Табличка в экселе с данными и ссылками на фото. Образец во вложении

6 лет назад
guest_15614359557911
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров