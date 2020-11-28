"Отреставрировать" стену

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки170 просмотров

Сделать стену без грязи, потертостей и проч. Как "недавно покрасили". Текстуры/тени сохранить близкими к оригиналу. Дыру в стене под поручнями - тоже убрать. Должно оставаться хорошее, но естественное впечатление. 

4 года назад
Nataliya_Host
Наталия 
44 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vanyyy_mars
Иван 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
6 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Vanyyy_mars
Иван 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад