Убрать водяной знак (watermark) с фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок211 просмотров

Требуется аккуратно убрать watermark с фото (10 шт).

Разрешение/размер не менять, т.к. и так небольшое.

В тексте заявки обязательно пишите "хочу пример". Высылаю пример фото -после рассмотрения ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в личку.  

6 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Все хорошо. Спасибо!
Все хорошо!

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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