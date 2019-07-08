Обработка фото

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок700 просмотров
#1$10

Необходимо профессионально обработать фото.

Качество должно быть очень высокое, такое же как на примере.

Пол должен быть такой же как на примере.

Место соединение банеров - так же как на примере.

Высота фото 800, длина -как получится.

Обращайте внимание на мелочи. 

Во вложении то что нужно обработать(1) и фото до и после обработки 

6 лет назад
inna0688845217
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Победитель конкурса

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
#1
Работа сделана качественно и в срок без правок. Рекомендую.
Четкая задача! Оперативная обратная связь. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Убрать водяной знак (watermark) с фото

    Требуется аккуратно убрать watermark с фото (10 шт). Разрешение/размер не менять, т.к. и так небольшое. В тексте заявки обязательно пишите "хочу пример". Высылаю пример фото -после рассмотрения ставите цену и срок, доп. вопросы Вы ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 4 картинки на базе имеющихся

    Ваша задача на базе имеющихся фото сделать картинки посуды нужного объема. Во всех сериях верхняя часть одинаковая по размеру (крышка и ручки). Чтобы уменьшить объем достаточно взять скороварку большого объема и просто сделать ее ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Добавить огонь к фото.

    $10

    Добрый день! 1. Предоставляется визуализация нашего камина (фото без огня) 2. Предоставляется фото с примером огня. Ваша задача- добавить реалистичный огонь (именно как в примере)  Требования: Достичь максимально реалистичного качества. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обработка фото для интернет магазина

    Здравствуйте. Я человека кто сможет помочь мне со следующими задачами: 1. Удаление или осветление заднего фона фотографии, игра с яркостью и контрастом 2.  Нанесение различных подписей, размеров на фото  Просьба ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ретушь

    Здравствуйте, нужно отретушировать и придать товарный вид обложкам старых виниловых пластинок, а точнее убрать дефекты такие как помятости, потертости, выровнять и вырезать, примеры прикреплены. В неделю будут примерно штук 400/700 фото. Жду ваше предложение, спасибо заранее

    Обработка фотографий25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фото

    Общая обработка фото. Таких фото будет не менее 50 шт.  Стоимость ставьте за 1  фото. Ищем профессионала.  Необходимо сделать на таком же высоком уровне. Во вложении фото до и после обработки, а ...

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить огонь в камин

    Добрый день! 1. Мы предоставляем визуализацию нашего камина (картинка без огня) 2. Мы предоставляем фото с примером огня (картинки с огнём) Ваша задача- добавить реалистичный огонь (именно как в примере) Требования: ...

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад