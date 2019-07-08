Требуется аккуратно убрать watermark с фото (10 шт). Разрешение/размер не менять, т.к. и так небольшое. В тексте заявки обязательно пишите "хочу пример". Высылаю пример фото -после рассмотрения ставите цену и срок, доп. вопросы Вы ...
Обработка фото
Необходимо профессионально обработать фото.
Качество должно быть очень высокое, такое же как на примере.
Пол должен быть такой же как на примере.
Место соединение банеров - так же как на примере.
Высота фото 800, длина -как получится.
Обращайте внимание на мелочи.
Во вложении то что нужно обработать(1) и фото до и после обработки
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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