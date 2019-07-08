Обработка фото

# 1 — $ 10

Необходимо профессионально обработать фото.

Качество должно быть очень высокое, такое же как на примере.

Пол должен быть такой же как на примере.

Место соединение банеров - так же как на примере.

Высота фото 800, длина -как получится.

Обращайте внимание на мелочи.

Во вложении то что нужно обработать(1) и фото до и после обработки