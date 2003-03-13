Обработать фото (строительная тематика)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрытнет заявок481 просмотр

Добрый день.

Есть 4 фото квартиры, на фото серые шпатлеванные стены, нужно сделать цвет стен, который я дам, чтобы были тени, свет и т.п. Чтобы фото были реальными. Работа срочная, надо сделать в течении часа. Жду предложения с ценой и сроком.

6 лет назад
chechel1987
Алексей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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