Прогнать 3000 изображений через приложение Prisma (Android/iOS)

Есть пул изображений отсортированных по папкам (2-4 изображения в папке). Необходимо прогнать изображения через определенный фильтр в приложении Prisma и сохранить в соответствующие папки.

Кто компетентен в данном вопросе - пишите расценки/сроки, будем обсуждать.