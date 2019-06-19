Прогнать 3000 изображений через приложение Prisma (Android/iOS)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт17 заявок609 просмотров

Есть пул изображений отсортированных по папкам (2-4 изображения в папке). Необходимо прогнать изображения через определенный фильтр в приложении Prisma и сохранить в соответствующие папки.

Кто компетентен в данном вопросе - пишите расценки/сроки, будем обсуждать.

AndroidiOS
6 лет назад
loginweb
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров