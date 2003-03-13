Ищу обработчика фотографий, нужна обработка примерно как здесь: https://www.instagram.com/bookonin/?igshid=4h3hrdu7rl2s
Создать сторис для инстаграм
Нужно сделать эффектный сторис - как слайд из нескольких картинок с текстом. Но просьба оформить как-то не банально, обычные сторис сами могут сделать. Но есть специальные приложения с различными интересными эффектами, вроде того, как буквы сами появляются и тп - вот что-то такое придумать.
текст небольшой - Заголовок + 8 предложений. На один слайд можно по 2-3
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