Создать сторис для инстаграм

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Закрыт15 заявок894 просмотра

Нужно сделать эффектный сторис - как слайд из нескольких картинок с текстом. Но просьба оформить как-то не банально, обычные сторис сами могут сделать. Но есть специальные приложения с различными интересными эффектами, вроде того, как буквы сами появляются и тп - вот что-то такое придумать. 

текст небольшой - Заголовок + 8 предложений. На один слайд можно по 2-3

6 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

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