Создание профессиональной рекламной кампании в Google и Яндекс, опыт с 2012 года, несколько своих интернет-магазинов
В е-коммерц с 2009 года, за это время с нуля организовала и развила несколько своих интернет магазинов. В Ведение контекстной рекламы мне интересно достижение результатов (увеличение количества заявок или заказов) в разных нишах.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Профессиональная настройка рекламных кампаний242 просмотра
Контекстная реклама
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