Создание профессиональной рекламной кампании в Google и Яндекс, опыт с 2012 года, несколько своих интернет-магазинов

В е-коммерц с 2009 года, за это время с нуля организовала и развила несколько своих интернет магазинов. В Ведение контекстной рекламы мне интересно достижение результатов (увеличение количества заявок или заказов) в разных нишах.