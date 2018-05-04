Vanyyy_mars

Иван Vanyyy_mars

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
MARS illustration

Свободно владею: Adobe illustrator CC; Adobe Photoshop; SketchBook Pro; Adobe lightroom

Спектр выполняемых работ:

  • Векторные: иллюстрации, надписи, чертежи и схемы, банеры
  • Разработка логотипов
  • Ретушь и цветокоррекция фотографий
  • Отрисовка изображений с нуля
  • Отрисовка дизайна одежды 
  • Разработка фирменного стиля
КОНТАКТЫ:

Whats App; Viber; Telegram - 8 909 634 39 87 

Skype: impact36

P.S.  можно обратиться по любому интересующему вас вопросу

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Отзывы заказчиков

Nataliya_Host
Наталия 
44 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
"Отреставрировать" стену
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Evgennnn
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
8 баллов
7 лет назад
На основе образца создать карту мероприятий
ок
Рекомендую
Ответный отзыв
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужна вывеска на фронтон + табличка времени работы
Заказ сделан в срок
Организованная работа
Ответный отзыв
axelf90
Артур 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа
Сделано всё качественно и в срок! Рекомендую!
Обо всем быстро договорились, оплата вовремя. Только положительные эмоции от сотрудничества!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
от $15от 5 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга