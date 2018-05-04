MARS illustration
Свободно владею: Adobe illustrator CC; Adobe Photoshop; SketchBook Pro; Adobe lightroom
Спектр выполняемых работ:
- Векторные: иллюстрации, надписи, чертежи и схемы, банеры
- Разработка логотипов
- Ретушь и цветокоррекция фотографий
- Отрисовка изображений с нуля
- Отрисовка дизайна одежды
- Разработка фирменного стиля
Skype: impact36
P.S. можно обратиться по любому интересующему вас вопросу
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
8 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Рекомендую
$10
10 баллов
7 лет назад
Заказ сделан в срок
Ответный отзыв
Организованная работа
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделано всё качественно и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Обо всем быстро договорились, оплата вовремя. Только положительные эмоции от сотрудничества!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
от $15от 5 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга