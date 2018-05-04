Необходимо создать логотип для интернет-магазина детской / школьной тематики. Лаконичный дизайн + интересное цветовое решение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка логотипа для нового SMM сервиса: https://protube.store/
Необходимо лого и лого с текстом (пример с текстом прикреплен)
Примеры, которые понравились:
https://graphicriver.net/item/rocket-logo/16794645
https://graphicriver.net/item/robot-vector-logo-template/13909409
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