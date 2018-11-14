Разработать логотип для веб сервиса

Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок301 просмотр
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Приветствую всех. Необходимо разработать логотип для веб сервиса (сайта). Тема - еда, общепит. Рассматриваем заявки только от фрилансеров чье портфолио содержит не менее 10 логотипов.  

6 лет назад
omnislash
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$60
2 дня
Спасибо большое Светлане за проделанную работу. Доволен результатом. Обязательно буду обращаться еще.
Евгений, предложил очень интересный проект. Сотрудничество было приятным и плодотворным. Мои наилучшие рекомендации.
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