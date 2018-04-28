Создать лого

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт35 заявок270 просмотров
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Нужно создать лого для магазина ателье мужской и женской одежды.Обязательно предоставить свое портфолио и образцы.

-Название магазина guriya-

-Предпочтительнее цвета:Черный, белый, синий, фиолетовый

6 лет назад
Borzzzzz
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад