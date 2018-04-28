Лого для сайта. Продажа и установка: напольные покрытия потолки натяжные и модульные Aрмстронг.
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Нужно создать лого для магазина ателье мужской и женской одежды.Обязательно предоставить свое портфолио и образцы.
-Название магазина guriya-
-Предпочтительнее цвета:Черный, белый, синий, фиолетовый
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