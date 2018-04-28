Отрисовать логотип

Электротехнической компании необходимо проработать логотип и корпоративные цвета с использованием на сайте, визитках, буклетах, календарях. Компания занимается продажей электрооборудования для воздушных линий электропередач. Основная продаваемая продукция: Арматура СИП, Высоковольтные изоляторы. Аббревиатура компании: МЭСК Основной потребитель: Электромонтажные организации по все России.
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Добрый день коллеги, есть набросок логотипа, нужно сделать из него логотип.
Пожелания:
1. изогнуть немного хвост осетра
2. корону и буквы "золотым" цветом, с тенями.
3. саму рыбу более менее реалистичной.
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