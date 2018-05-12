Дизайн титральных плашек

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Веду IT канал на youtube.

Требуется сделать титральные плашки для подписей.

Пример видео:

https://www.youtube.com/watch?v=NXY7O9RPWyA

Нравится как выглядят титральные плашки у трансформатора или у версус батла.

https://youtu.be/vpKLvcpKzmU?t=11m48s

https://youtu.be/vpKLvcpKzmU?t=15m50s

https://youtu.be/XTJ5QL-mi8E?t=9m30s

На выходе хочется иметь шаблон, по которому монтажер сможет вставлять плашки.

Нужны 2 типа плашек: для общих субтитров (например подписей) и для представления людей

6 лет назад
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад
$50
5 дней
Руслан сделал задачу аккуратно. Работал до результата. Рекомендую к сотрудничеству
Павел порядочный и компетентный заказчик. Быстрое утверждение работы, конструктивное общение, своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество и интересный проект.
  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта

    $75

    Необходим логотип для сайта про гадания онлайн pogadaem.com [list][*]логотип должен быть в стилистике сайта [*]органически вписываться в дизайн [*]домен не обязательно должен быть в логотипе [*]цвет шапки можно изменятт, поэтому не стоит на него особо заостряться[/list] актуально [s]до 15 мая[/s] (выберу ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Лого для сайта

    [b]Всем привет.  Для небольшого блога нужен логотип. Желательно желтого бизона отрисовать в стиле зеленого быка. Плюс добавить надпись Bizon.Blog Размеры: основной 266х72 футер 185х50 ретина 300х81 [/b]

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Во вложении логотип в плохом качестве. Нужно сделать точно такой же логотип, только в хорошем качестве. Обязательно указывайте цену за работу.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен логотип "VladZar.com"

    VladZar.com   маркет одежды, продажа одежды, обуви, аксессуаров   как оптом так и в розницу  для всей семьи, логотип должен содержать полностью адрес интернет магазина  VladZar.com и иметь возможность быть использованным в качестве вывески названия стационарных магазинов, сочетание цвета ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перерисовать логотип в вектор

    Здравствуйте. Есть логотип в формате psd, прикрепляю его (в файле 4 варианта, нужен будет один из них). Задача – перерисовать его в векторный формат, желательно в Юллюстраторе. Шрифт и пропорции нужно полностью сохранить. Серый зиг-заг ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад