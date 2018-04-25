Разработка 2-х логотипов

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок171 просмотр
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Сделать 2 логотипа для производственной компании. 

Комментарии вышлю дополнительно.

6 лет назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$200
5 дней
Спасибо! Отлично сработано!
Работаем не впервые! Сотрудничеством очень доволен! Буду рад продолжать работать!
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