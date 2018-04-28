Создание логотипа компании

Заказал у Анны разработку логотипа. Результат мягко говоря превзошел все мои ожидания. Все предложенные варианты логотипов мега креативные, современные и выглядят очень дорого и серьезно, Анна настоящий современный креативщик, это касается как логотипов так и вообще графического дизайна в целом, а в частности еще я заказал дизайн сайта, опять же получился очень креативный и современный дизайн, теперь Анна один из моих любимых дизайнеров, буду всегда обращаться, место только в топах однозначно. С Анной очень приятно и легко работать, всегда на связи, очень аккуратна и приветлива в общении! Очень высокий уровень исполнения. Спасибо большое!