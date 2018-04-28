Создание логотипа компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок203 просмотра
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Требуется придумать и отрисовать оригинальный логотип для компании. Тематика: финансовые услуги. Срок 7 дней, бюджет 100$. Жду ваших заявок.

6 лет назад
Alstroev
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 часов назад
6 лет назад
$100
7 дней
Заказал у Анны разработку логотипа. Результат мягко говоря превзошел все мои ожидания. Все предложенные варианты логотипов мега креативные, современные и выглядят очень дорого и серьезно, Анна настоящий современный креативщик, это касается как логотипов так и вообще графического дизайна в целом, а в частности еще я заказал дизайн сайта, опять же получился очень креативный и современный дизайн, теперь Анна один из моих любимых дизайнеров, буду всегда обращаться, место только в топах однозначно. С Анной очень приятно и легко работать, всегда на связи, очень аккуратна и приветлива в общении! Очень высокий уровень исполнения. Спасибо большое!
Александр, благодарю Вас за приятное сотрудничество и интересный проект! От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Александр -очень добропорядочный и вежливый заказчик! Оплатил работу в полном объеме, постоянно находился на связи. Рада нашему сотрудничеству и с удовольствием выполню новые заказы. Мои наилучшие рекомендации!
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