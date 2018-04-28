Создание логотипа компании

Необходимо разработать логотип для компании которая занимается детейлингом автомобилей, у нас есть группа вконтакте https://vk.com/the_bleskdetailig Существующий логотип не устраивает из-за не серьезности. Необходима наличие красивого шрифта. Текст должен быть "The | BLESK" и под ним надпись "детейлинг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется придумать и отрисовать оригинальный логотип для компании. Тематика: финансовые услуги. Срок 7 дней, бюджет 100$. Жду ваших заявок.
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