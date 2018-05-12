TrendyWare

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок768 просмотров
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#1$80
#2$20

Приветствую.

Интересует разработка лого.

Имя бренда: TrendyWare

Направление производства: Товары для дома, начиная от ложек и вилок, заканчивая ванными и туалетными принадлежностями.

Применение: Будет наносится на упаковку, изделие.

Исполнение: Подходящая стилистика, палитра в прикрепленных файлах, но это не конечно и не эталонно, рассмотрю предложенные вами стили.

Срок: Минимальный срок 7 дней, максимальный 30 или до получения желаемого результата.

6 лет назад
Darovskyi
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#1
Отличная работа, спасибо!
Спасибо за конкурс. Игорь - отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!
Sventyl
23 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#2
Спасибо, за отличную работу.
Всё чётко и ясно, спасибо за сотрудничество!
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#1
Sventyl
23 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#2
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