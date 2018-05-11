Разобрать ЕХЕшник на запчасти и собрать из него проект в студии. Задача проверить обфускатор. ПО мое, никакого криминала. Цель - проверка безопасности.
- $10Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $500
Создать 3D модели предметов + рендер по ТЗ, последующая обработка.3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $70
Дизайн упаковки. Требования к дизайну 1) Стиль - ретро или имперский 2) Описание товара, его преимущества и прочую информацию, добавлять не нужно. Раскройку, пример товара (набор предметов для кухни, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $70
Дизайн упаковки. Раскройку, пример товара (набор предметов для кухни, силикон, нержавеющая сталь), лого, прикреплю ниже. box size :12*8*35cm Задача: 1) Идея дизайна (финальный продукт будем дорабатывать персонально с ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Приветствую. Интересует разработка лого. Имя бренда: TrendyWare Направление производства: Товары для дома, начиная от ложек и вилок, заканчивая ванными и туалетными принадлежностями. Применение: Будет наносится на упаковку, изделие. Исполнение: Подходящая стилистика, ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен7 лет назад