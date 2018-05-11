Darovskyi

Игорь Даровский Darovskyi

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Тест ПО

    $10

    Разобрать ЕХЕшник на запчасти и собрать из него проект в студии. Задача проверить обфускатор. ПО мое, никакого криминала. Цель - проверка безопасности.

    Тестирование ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн упаковки

    $70

    Дизайн упаковки. Требования к дизайну 1) Стиль - ретро или имперский 2) Описание товара, его преимущества и прочую информацию, добавлять не нужно. Раскройку, пример товара (набор предметов для кухни, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн упаковки

    $70

    Дизайн упаковки. Раскройку, пример товара (набор предметов для кухни, силикон, нержавеющая сталь), лого, прикреплю ниже. box size :12*8*35cm Задача: 1) Идея дизайна (финальный продукт будем дорабатывать персонально с ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • TrendyWare

    $100

    Приветствую. Интересует разработка лого. Имя бренда: TrendyWare Направление производства: Товары для дома, начиная от ложек и вилок, заканчивая ванными и туалетными принадлежностями. Применение: Будет наносится на упаковку, изделие. Исполнение: Подходящая стилистика, ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

GW-visual
Григорий 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
10 баллов
7 лет назад
3D модели + рендер
Хороший заказчик. Знает чего хочет. Оплата вовремя. Всем советую
Отличная работа, терпеливо и профессионально выполнял все прихоти заказчика, как результат, отличный продукт.
Ответный отзыв
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Дизайн упаковки
Благодарю за сотрудничество. Рекомендую Игоря как надежного заказчика.
Все задачи решены, очень быстро и профессионально.
Ответный отзыв
Aroma_sea
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Дизайн упаковки
Все отлично)
Отличная работа. Спасибо!
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
54 года
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$80
10 баллов
7 лет назад
TrendyWare
Спасибо за конкурс. Игорь - отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Sventyl
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
TrendyWare
Всё чётко и ясно, спасибо за сотрудничество!
Спасибо, за отличную работу.
Ответный отзыв