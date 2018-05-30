Aroma_sea

Валентина Aroma_sea

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайнер

Здравствуйте. Меня зовут Валентина, мне 26 лет. У меня есть высшее образование по направлению Дизайн Среды. Опыт работы дизайнером около 3х лет. Чем занимаюсь сейчас:

- Монтаж видео для Instagram, Youtube

- Анимированная графика в 2D, 3D

- Создание титров, заголовков

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Отзывы заказчиков

Alexxpro
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
3d визуализация проекта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bumel
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Ребрендинг лого и шапки меню на гл стр сайта
С редизайном шапки сайта справилась хорошо, были доработки и несколько согласований
Заказчик приятный в общении, оплата вовремя! но работает с партнером, который не знает чего хочет (а если знает, то не говорит и не скидывает примеры) и работа из-за этого идет медленно и непродуктивно
Ответный отзыв
Alexxpro
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Простая визуализация
Все проделанно быстро и четко, рекомендую!
все супер
Ответный отзыв
Darovskyi
40 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Дизайн упаковки
Отличная работа. Спасибо!
Все отлично)
Ответный отзыв
guest_15248036892522
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Логотип для строительной компании
Понравилась идея. Быстро внесла изменения по всем хотелкам. Доработала. Хорошее исполнение, со вкусом. Быстрая реакция и исполнение.
Приятный в общении, дружелюбный заказчик. Может прислушиваться к мнению дизайнера
Ответный отзыв