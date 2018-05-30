Дизайнер
Здравствуйте. Меня зовут Валентина, мне 26 лет. У меня есть высшее образование по направлению Дизайн Среды. Опыт работы дизайнером около 3х лет. Чем занимаюсь сейчас:
- Монтаж видео для Instagram, Youtube
- Анимированная графика в 2D, 3D
- Создание титров, заголовков
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
7 лет назад
С редизайном шапки сайта справилась хорошо, были доработки и несколько согласований
Ответный отзыв
Заказчик приятный в общении, оплата вовремя! но работает с партнером, который не знает чего хочет (а если знает, то не говорит и не скидывает примеры) и работа из-за этого идет медленно и непродуктивно
$25
10 баллов
7 лет назад
Все проделанно быстро и четко, рекомендую!
Ответный отзыв
все супер
$70
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа. Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично)
$45
10 баллов
7 лет назад
Понравилась идея. Быстро внесла изменения по всем хотелкам. Доработала. Хорошее исполнение, со вкусом. Быстрая реакция и исполнение.
Ответный отзыв
Приятный в общении, дружелюбный заказчик. Может прислушиваться к мнению дизайнера