Логотип для строительной компании

Необходим логотип для сайта про гадания онлайн pogadaem.com [list][*]логотип должен быть в стилистике сайта [*]органически вписываться в дизайн [*]домен не обязательно должен быть в логотипе [*]цвет шапки можно изменятт, поэтому не стоит на него особо заостряться[/list] актуально [s]до 15 мая[/s] (выберу ...
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Нужно разработать логотип для производственно-строительной компании.
Название компании: "Золотое сечение".
Собрать из названия компании и знака золотого сечения (прикрепляю) логотип в стиле минимализм для премиум сегмента.
Нужен постой не нагруженный логотип в тёплых солнечных цветах, шрифт с засечками.
В нём должны быть выдержаны идеальные пропорции по золотому сечению. (подсказка: 2 слова по 7 букв).
Золотое сечение в архитектуре - это гармоничная пропорция дома. Наш дом сделан природой и руками, но с миллиметровой точностью, поэтому мы считаем его гармоничным во всем.
Обязательно прочтите, чтобы проникнуться!!!
Мы производим и строим дома по уникальной запатентованной технологии.
Дома 100% экологически чистые (дерево, солома, глина и ничего лишнего, химического, безопасные на 100%)
для премиум сегмента по технологии с историей в 7000 лет.
Такие дома превосходят остальные технологии по всем показателям (90% работ происходит на производстве с миллиметровой точностью, не пирог стены, а законсервированный монолит; микроклимат (идеальная звукоизоляция, влажность), энергоэффективность, безопасность (для здоровья, сейсмоустойчивость, пожаробезопасность, от грызунов и пр., ), скорость возведения (без усадки каркаса и утеплителя).
Такой дом мы считаем идеальным для жизни. Сами живём в таких.
Тезисно эмоционально:
Дом, в котором легко дышать.
Дом,в котором дети растут здоровыми.
Дом,в котором жить безопасно.
Дом,из которого не хочется уходить.
Дом,где вы будете высыпаться в 2 раза быстрее.
Дом,в котором восстанавливается биополе человека.
Дом на 85% состоит из ежегодно возобновляемого природного ресурса. У нас безотходное производство с минимальным расходом электроэнергии. Экологичность во всём.
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