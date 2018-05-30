Логотип для строительной компании

$45
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок662 просмотра
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#1$45

Нужно разработать логотип для производственно-строительной компании.

Название компании: "Золотое сечение". 

Собрать из названия компании и знака золотого сечения (прикрепляю) логотип в стиле минимализм для премиум сегмента. 

Нужен постой не нагруженный логотип в тёплых солнечных цветах, шрифт с засечками. 

В нём должны быть выдержаны идеальные пропорции по золотому сечению. (подсказка: 2 слова по 7 букв).

Золотое сечение в архитектуре - это гармоничная пропорция дома. Наш дом сделан природой и руками, но с миллиметровой точностью, поэтому мы считаем его гармоничным во всем. 

Обязательно прочтите, чтобы проникнуться!!!

Мы производим и строим дома по уникальной запатентованной технологии.

Дома 100% экологически чистые (дерево, солома, глина и ничего лишнего, химического, безопасные на 100%)

для премиум сегмента по технологии с историей в 7000 лет. 

Такие дома превосходят остальные технологии по всем показателям (90% работ происходит на производстве с миллиметровой точностью, не пирог стены, а законсервированный монолит; микроклимат (идеальная звукоизоляция, влажность), энергоэффективность, безопасность (для здоровья, сейсмоустойчивость, пожаробезопасность, от грызунов и пр., ), скорость возведения (без усадки каркаса и утеплителя).

Такой дом мы считаем идеальным для жизни. Сами живём в таких. 

Тезисно эмоционально:

Дом, в котором легко дышать.

Дом,в котором дети растут здоровыми.

Дом,в котором жить безопасно.

Дом,из которого не хочется уходить.

Дом,где вы будете высыпаться в 2 раза быстрее.

Дом,в котором восстанавливается биополе человека.

Дом на 85% состоит из ежегодно возобновляемого природного ресурса. У нас безотходное производство с минимальным расходом электроэнергии. Экологичность во всём. 

6 лет назад
guest_15248036892522
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
Aroma_sea
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
#1
Понравилась идея. Быстро внесла изменения по всем хотелкам. Доработала. Хорошее исполнение, со вкусом. Быстрая реакция и исполнение.
Приятный в общении, дружелюбный заказчик. Может прислушиваться к мнению дизайнера
Заявки фрилансеров
Aroma_sea
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
#1
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