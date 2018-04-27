Нарисовать логотип

ТЗ в приложении. Заявки без цен рассматриваться не будут!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении логотип в плохом качестве. Нужно сделать точно такой же логотип, только в хорошем качестве. Обязательно указывайте цену за работу.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
VladZar.com маркет одежды, продажа одежды, обуви, аксессуаров как оптом так и в розницу для всей семьи, логотип должен содержать полностью адрес интернет магазина VladZar.com и иметь возможность быть использованным в качестве вывески названия стационарных магазинов, сочетание цвета ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть логотип в формате psd, прикрепляю его (в файле 4 варианта, нужен будет один из них). Задача – перерисовать его в векторный формат, желательно в Юллюстраторе. Шрифт и пропорции нужно полностью сохранить. Серый зиг-заг ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт6 лет назад
- $70
Требуется создать простой и стильный логотип. Категория товаров - мелкая электроника. Подробности в ТЗ.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен6 лет назад
- $20
Создать логотип для существующего сайта.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Сделать 2 логотипа для производственной компании. Комментарии вышлю дополнительно.Завершен6 лет назад
Нужно разработать три элемента фирменного стиля (логотип, брошюра и визитка. Все подробности, бриф и примеры — лично исполнителю.Завершен6 лет назад
- $5
1. Дизайн логотипа (простой текст подходящим шрифтом) + мини вариант логотипа (первая буква). 2. Макет баннеров: один вертикальный, один горизонтальный, одна рекламная афиша. 3. Макет принта на футболку (тот же логотип + текст). Просто, но стильно и красиво. Нужны ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Приветствую! Объявляю конкурс на дизайн логотипа магазина/сервиса техники Apple [b]Чем занимается компания:[/b] - Продажа техники Apple в специализированной сети розничных магазинов - Обслуживание и ремонт техники Apple в специализированной сети розничных магазинов Сейчас логотип есть и он устраивает, в целом, но смотрится ...Завершен6 лет назад
- $100
Требуется придумать и отрисовать оригинальный логотип для компании. Тематика: финансовые услуги. Срок 7 дней, бюджет 100$. Жду ваших заявок.Завершен6 лет назад