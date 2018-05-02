Логотип для магазина/сервиса техники Apple

Требуется придумать и отрисовать оригинальный логотип для компании. Тематика: финансовые услуги. Срок 7 дней, бюджет 100$. Жду ваших заявок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Объявляю конкурс на дизайн логотипа магазина/сервиса техники Apple
Чем занимается компания:
- Продажа техники Apple в специализированной сети розничных магазинов
- Обслуживание и ремонт техники Apple в специализированной сети розничных магазинов
Сейчас логотип есть и он устраивает, в целом, но смотрится достаточно банально и скучно, с таким кругом не очень подходит для веб. Лого приложен внизу
Хотелось бы видеть что-то более оригинальное и, в то же время, простое
Единственная надпись в логотипе: iTech
Именно в таком написании
Логотип хочется видеть в 2Д без лишних заморочек и одноцветным (белый на черном или черный на белом). Связано это с необходимостью изготавливать на базе логотипа фигурные световые короба.
Все остальное (идея, иконка и ее отсутствие) остаются на Ваше усмотрение. Будем рады любым вариантам. Можно предлагать различные интерпретации существующего лого и совершенно новые варианты
Подведение итогов конкурса: 2 мая, в 10:00 по Мск
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