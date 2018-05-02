Логотип для магазина/сервиса техники Apple

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок950 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Приветствую!

Объявляю конкурс на дизайн логотипа магазина/сервиса техники Apple

Чем занимается компания:

- Продажа техники Apple в специализированной сети розничных магазинов

- Обслуживание и ремонт техники Apple в специализированной сети розничных магазинов

Сейчас логотип есть и он устраивает, в целом, но смотрится достаточно банально и скучно, с таким кругом не очень подходит для веб. Лого приложен внизу

Хотелось бы видеть что-то более оригинальное и, в то же время, простое

Единственная надпись в логотипе: iTech 

Именно в таком написании

Логотип хочется видеть в 2Д без лишних заморочек и одноцветным (белый на черном или черный на белом). Связано это с необходимостью изготавливать на базе логотипа фигурные световые короба. 

Все остальное (идея, иконка и ее отсутствие) остаются на Ваше усмотрение. Будем рады любым вариантам. Можно предлагать различные интерпретации существующего лого и совершенно новые варианты

Подведение итогов конкурса: 2 мая, в 10:00 по Мск

6 лет назад
ilyakuskalo
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
netgraphics
Евгений 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
#1
Евгений, спасибо за логотип! Вышло хорошо и современно, лого точно отражает свои задачи, при этом оно осталось узнаваемым, буду обращаться еще
Илья, был рад сотрудничеству с Вами. Всё ясно и понятно, быстрая оплата. Спасибо за конкурс!
Заявки фрилансеров
netgraphics
Евгений 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип

    $16

    Необходимо разработать логотип для компании которая занимается детейлингом автомобилей, у нас есть группа вконтакте https://vk.com/the_bleskdetailig Существующий логотип не устраивает из-за не серьезности. Необходима наличие красивого шрифта. Текст должен быть "The | BLESK" и под ним надпись "детейлинг ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать логотип для школы плавания! Название Strong Swim. Хотелось на подобие такого крокодила. Сколько будет стоить и сколько займёт времени [url=/users/artplemya/portfolio/logotipy-i-znaki-7/logotip-kompanii-parovar-2188218/]Пример работы[/url]

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • TrendyWare

    $100

    Приветствую. Интересует разработка лого. [b]Имя бренда:[/b] TrendyWare [b]Направление производства: [/b]Товары для дома, начиная от ложек и вилок, заканчивая ванными и туалетными принадлежностями. [b]Применение: [/b]Будет наносится на упаковку, изделие. [b]Исполнение:[/b] Подходящая стилистика, палитра в прикрепленных файлах, но это не конечно и не ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен лого магазина детских игрушек

    $25

    Нужен логотип для магазина детских игрушек "Зайкина лавка", задний фон: оконный проем с ставнями (приблизительно как на образце 2), из окна выглядывает заяц (как на образце 2 только руки просто сложены на подоконнике и улыбается ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад