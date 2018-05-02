Логотип для магазина/сервиса техники Apple

# 1 — $ 50

Приветствую!

Объявляю конкурс на дизайн логотипа магазина/сервиса техники Apple

Чем занимается компания:

- Продажа техники Apple в специализированной сети розничных магазинов

- Обслуживание и ремонт техники Apple в специализированной сети розничных магазинов

Сейчас логотип есть и он устраивает, в целом, но смотрится достаточно банально и скучно, с таким кругом не очень подходит для веб. Лого приложен внизу

Хотелось бы видеть что-то более оригинальное и, в то же время, простое

Единственная надпись в логотипе: iTech

Именно в таком написании

Логотип хочется видеть в 2Д без лишних заморочек и одноцветным (белый на черном или черный на белом). Связано это с необходимостью изготавливать на базе логотипа фигурные световые короба.

Все остальное (идея, иконка и ее отсутствие) остаются на Ваше усмотрение. Будем рады любым вариантам. Можно предлагать различные интерпретации существующего лого и совершенно новые варианты

Подведение итогов конкурса: 2 мая, в 10:00 по Мск