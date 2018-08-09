SUPERLOGO

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок285 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу хорошего дизайнера по лого

Perl
6 лет назад
NikitKo
Никита 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
wikky_k
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • TrendyWare

    $100

    Приветствую. Интересует разработка лого. [b]Имя бренда:[/b] TrendyWare [b]Направление производства: [/b]Товары для дома, начиная от ложек и вилок, заканчивая ванными и туалетными принадлежностями. [b]Применение: [/b]Будет наносится на упаковку, изделие. [b]Исполнение:[/b] Подходящая стилистика, палитра в прикрепленных файлах, но это не конечно и не ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен лого магазина детских игрушек

    $25

    Нужен логотип для магазина детских игрушек "Зайкина лавка", задний фон: оконный проем с ставнями (приблизительно как на образце 2), из окна выглядывает заяц (как на образце 2 только руки просто сложены на подоконнике и улыбается ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать логотип

    необходимо переделать логотип для компании занимающийся фото/видео съемкой и медиа продвижением в Таиланде. Работаем в основном с крупными компаниями. Логотип не должен быть аляпистым, приветствуется минимализм. Логотип должен состоять из несколько частей, для дальнейшей анимации ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка лого

    Незначительно видоизменить логотип, чтоб по первому взгляду было понятно что основное направление ремонт компьютеров. Возможно добавив шестеренки сбоку, это как вариант. Основную структуру логотипа не менять. Учитывать то что логотип также используется в монохромном варианте. Логотип в векторе исполнителю

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать логотип для сайта

    Название - Ажурно и Azhur.no Нужен логотип, который одинаково был узнаваем как в русскоязычном исполнении так и англоязычном Сфера -  пригласительные на свадьбы и праздники, Элементы декора для праздников, изготовление декораций для мероприятий,  изготовление вспомогательных конструкций для декораторов и кондитеров,

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать логотип

    Создать с логотип с надписью [b]Dafe lounge bar[/b]. Чтобы гармонично выглядел на визитках, на стикерах, на вывесках. Можно добавить элементы дыма или облачка, можно не добавлять.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад