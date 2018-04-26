Создание логотипа для сервиса аренды авто

Необходимо создать логотип для интернет - магазина по продаже одежды от 0 до 3 лет. Срок 2-3 дня. Сегмент магазина: бюджет Цветовая гамма: яркие цвета: приоритет красному, синий лёгкие цвета: голубой Название на английском. Нужен красивый шрифт и небольшой объект рядом ...