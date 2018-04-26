Создание логотипа для сервиса аренды авто

Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок620 просмотров
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Создание логотипа для компании. Тематика - аренда авто. 

6 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад
$50
4 дня
Работы выполнена качественно, очень быстро, хорошая коммуникация! Спасибо!
Сотрудничество прошло успешно. Все обязательства выполнены в полном объеме. Благодарю за интересный проект!
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