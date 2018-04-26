Разработка логотипа

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок703 просмотра
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#1$10

Добрый день!

Необходимо разработать простой логотип, описание заказа в прикрепленном файле.

 

Хорошего дня!

Михаил

6 лет назад
Mikhail138
Михаил 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#1
Хорошая работа, рекомендую!
Спасибо за конкурс. Михаил отличный заказчик, всем рекомендую!
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#1
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